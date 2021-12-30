Силуанов: никто не выиграет, если Россию отключат от SWIFT

Если Россию отключат от SWIFT, это прежде всего будет проблемой не для российской стороны, а для всех других стран, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

По его мнению, у стран Евросоюза, торговым партнёром которых является Россия, возникнут большие трудности, поэтому отключение РФ от системы SWIFT никому не принесёт выгоды.

"Это, конечно, можно сделать, но будем потом все вместе находить инструменты, как информацию об этих транзакциях друг другу поставлять", — сказал он в интервью для "России 24".

Отмечалось, что Запад рассматривает введение санкций против России из-за обострения ситуации на границе Украины, в том числе отключение от SWIFT.

Ранее политолог и старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин заявил, что США не станет отключать Россию от SWIFT, заявления об этом лишь часть русофобского состязания. Но если такое решение будет принято, экономика РФ от этого не пострадает, ведь российская сторона готова к такому повороту событий, заметил он.

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