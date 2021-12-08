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Автор Антон Куликов

Бжезинский-младший предложил нанести превентивный удар по России

Мир

Сын одного из идеологов американской внешней политики Збигнева Бжезинского Ян Бжезинский не мог остаться в стороне от обсуждения придуманного в Соединённых Штатах "вторжения России на Украину". Заместитель помощника министра обороны США в 2001–2005 годах предложил нанести по России превентивный удар.

Бжезинский-младший предложил нанести превентивный удар по России

Мистер Бжезинский в ходе онлайн-дискуссии на интернет- канале "Open Ukraine" сообщил об "огромной армии", якобы собранной президентом России возле границ Украины. И призвал "международное сообщество" перейти от риторики к практическим действиям. Дабы не допустить повторения "молниеносной кампании" России в Крыму в 2014 году.

То есть Ян Бжезинский полагает, что украинская армия, как и семь лет назад, не будет предпринимать никаких действий во время "вторжения"?

В общем, если ничего не предпринимать, то доверие к трансатлантическому сообществу будет подорвано (как будто оно само с этим не справляется). А потому надо нанести превентивный удар по России. Нет, не военный, точнее не столько военный — речь о санкциях.

"Мы можем даже сейчас определенные экономические меры принять. Скажем, задержать определенные платежи за газ и нефть. Или на несколько дней отключить Россию в плане предупредительного удара от SWIFT. Также мы должны рассматривать военные шаги, которые покажут серьезность намерений Запада усиливать экономические санкции. Нужно передислоцировать дополнительные силы и средства в Румынию, Польшу и предоставлять Украине летальное оборонительное оружие", — цитирует Бжезинского "Политнавигатор".

То есть он не предложил почти ничего нового: информация о санкциях ранее уже была опубликована в западных СМИ, о них заявляли и американские чиновники. "Почти" — потому что Бжезинский-младший предложил на несколько дней отключить Россию от SWIFT в качестве "предупредительного удара".

Пока трудно сказать, к чему приведёт это накручивание истерии насчёт "вторжения", которая раскручивается на протяжении последних двух месяцев. Можно предположить, таким образом нынешняя американская администрация пытается продемонстрировать, что намерена вести жёсткую политику в отношении России, дабы лишить козыря республиканцев. Но это только предположение.

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Куратор: Любовь Степушова
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