Россия готова к отключению от SWIFT, заявил политолог Зудин

США не станет отключать Россию о SWIFT, заявления об этом лишь часть русофобского состязания. Об этом заявил политолог и старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин, комментируя Pravda.Ru предложение сына Бжезинского нанести "предупреждающий удар" по России в виде отключения от SWIFT на несколько дней.

"Бжезинский унаследовал русофобию от своего отца, что и стало причиной такого заявления. Однако он не принимает реальные внешнеполитические решения, кроме того, его предложения звучат полным диссонансом с недавно прошедшими переговорами президента России и президента США", — сказал эксперт.

Зудин также сделал акцент на том, что отключение России от SWIFT в настоящее время маловероятно. Но если такое решение будет принято, экономика РФ от этого не пострадает, ведь российская сторона готова к такому повороту событий, заметил он.

Ранее Сын одного из идеологов американской внешней политики Збигнева Бжезинского Ян Бжезинский предложил нанести по России превентивный удар: на несколько дней отключить Россию от SWIFT.

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