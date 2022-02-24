Зеленский попросил россиян принять участие в митингах против войны с Украиной

Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе брифинга выступил с обращением к гражданам России. Он призвал жителей страны организовать акции протеста против войны с Украиной.

"Всем в Российской Федерации, кто не потерял совесть, время выйти с протестами против войны с Украиной", — сказал Зеленский, слова которого цитирует РБК-Украина.

Ранее глава Украины рассказал о решении Киева прекратить дипломатические отношения с Москвой. Вместе с этим Зеленский подчёркивал, что его страна не угрожает россиянам.

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