Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о решении Киева разорвать дипломатические отношения с Москвой. Соответствующее заявление президент сделал во время брифинга.
"Мы разорвали дипломатические отношения с Россией", - подчеркнул глава Украины, слова которого приводит ТАСС.
Ранее Зеленский призвал мировых лидеров сформировать "антипутинскую коалицию". Такое предложение со стороны руководителя Украины могут принять следующие политики:
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45-ый президент США Дональд Трамп восхитился стратегией Владимира Путина в Донбассе, заявив, что российский лидер перехитрил Джо Байдена.
45-ый президент США Дональд Трамп восхитился стратегией Владимира Путина в Донбассе, заявив, что российский лидер перехитрил Джо Байдена.