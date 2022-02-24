Зеленский заявил о прекращении дипломатических отношений Украины и России

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о решении Киева разорвать дипломатические отношения с Москвой. Соответствующее заявление президент сделал во время брифинга.

"Мы разорвали дипломатические отношения с Россией", - подчеркнул глава Украины, слова которого приводит ТАСС.

Ранее Зеленский призвал мировых лидеров сформировать "антипутинскую коалицию". Такое предложение со стороны руководителя Украины могут принять следующие политики:

президент США Джо Байден,

канцлер ФРГ Олаф Шольц,

председатель Европейского совета Шарль Мишель,

президент Польши Анджей Дуда,

британский премьер-министр Борис Джонсон.

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