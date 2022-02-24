EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Евгения Васильева

Политолог оценил спецоперацию РФ на Украине: "Это не война"

Мир

Политолог Юлий Федоровский и зампред Комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в беседе с Pravda.Ru прокомментировали решение российского президента Владимира Путина начать спецоперацию в Донбассе и на Украине.

Политолог оценил спецоперацию РФ на Украине: "Это не война"

"Это не война. Как заявил Путин, началась "особая специальная военная операция по принуждению к миру" или как там ещё сказано "по демилитаризации или денацификации территорий так называемого государства Украина", — отметил Федоровский.

Также он описал ситуацию в ЛНР. По словам эксперта, обстановку можно назвать спокойной.

"За исключением того, что с пяти утра громкие звуки по всем окраинам, иногда даже очень громкие, всё в порядке. Я не могу, к сожалению, определить, входящее это или исходящее. Вполне возможно, что исходящее. Потому что я проживаю на восточной окраине, то есть в районе станичного направления. По последним данным ЛНРовских органов, города Счастье и Станица, находящиеся возле линии фронта, уже взяли силы Народной Милиции", — рассказал специалист.

Российский депутат Выборный назвал проведение операции армией РФ ожидаемой. Как подчеркнул парламентарий, Москва восемь лет пыталась сподвигнуть украинские власти решить конфликт в Донбассе мирным путём, однако ничего не получилось.

"В целом, исходя из внешней политики нашей страны, Россия ориентируется на мир. Операция не касается мирных жителей, нужна, чтобы прекратить провокации, связанные с Донецком и Луганском. Все знают, что на данных территориях проживает много наших граждан, в общей сложности более 800 тысяч. У нас заключены соответствующие договоры о сотрудничестве, помощи", — напомнил член Госдумы.

Вместе с этим он подчеркнул, что терпение российских властей небезграничное. Других способов исправить ситуацию в ЛДНР на сегодняшний день не осталось, сказал депутат.

"У националистов, террористов и всех подвижников военные фантазии не имеют границ. Мы видим ложь, провокации, всяческое усугубление ситуации. Сегодня благодаря средствам массовой информации, я искреннее надеюсь, что это наблюдает вся общественность, в том числе мирные жители Украины. В конечном итоге, надеюсь, украинский народ восстанет против гнёта, позаботится, чтобы их страна была развитым суверенным государством, а внешнее управление со стороны Вашингтона прекратилось", — заключил парламентарий.

Ранее Путин обратился к гражданам РФ и сообщил о проведении спецоперации в Донбассе и на Украине. При этом российский лидер отметил, что армия нашей страны не собирается оккупировать государство.

"Должен обратиться к военным Украины, вы давали присягу народу, а не хунте, призываю немедленно сложить оружие и идти домой", — подчеркнул Путин.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Владимир Путин о начале военной операции на Украине // 24.02.22
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
Темы сша россия госдума украина владимир путин анатолий выборный
Sberbank
Новости
Политолог оценил спецоперацию РФ на Украине: "Это не война"
ДНР: Военнослужащие 53-й бригады ВСУ перешли на сторону Донбасса
ДНР: Украина готовит теракты в городах Донбасса
Симоньян о ситуации на Украине: "Реально болит сердце. Господи, помоги!"
ФСБ: со стороны Украины обстрелян пограничный пункт пропуска в Курской области
Сергей Аксёнов приказал готовить Северо-Крымский канал к приёму воды из Днепра
Лукашенко опроверг участие белорусских военных в спецоперации РФ на Украине
Галкин, Собчак, Ширвиндт о событиях на Украине: "Не может быть оправданий!"
Захарова высмеяла обещание Лондона поддержать Киев: "Вы уже помогли. Отдыхайте"
Лукашенко рассказал о подробностях разговора с Путиным по ситуации на Украине
Популярное
Мир. Новости мира
Трамп в восторге от гениальности Путина, "сделавшего" Байдена на Украине

45-ый президент США Дональд Трамп восхитился стратегией Владимира Путина в Донбассе, заявив, что российский лидер перехитрил Джо Байдена.

Трамп в восторге от гениальности Путина, "сделавшего" Байдена на Украине
Путин назвал убийцу первого главы ДНР Захарченко
Политика. Новости и аналитика
Путин назвал убийцу первого главы ДНР Захарченко
Политика. Новости и аналитика
Кедми объяснил, что определило судьбу Украины: "Окажется на свалке истории"
Бывший СССР
Принуждение Украины к миру военным путём неизбежно
Юрий Носовский "Неделя о блудном сыне": как нам возвратиться в "дом Отчий" Юрий Носовский Любовь Степушова Принуждение Украины к миру военным путём неизбежно Любовь Степушова Ирина Шлионская Какие фильмы ужасов были основаны на реальных фактах? Ирина Шлионская
Политика. Новости и аналитика
Флот Украины уничтожен, а Зеленский мог покинуть страну
Мир. Новости мира
Украинский политик Буймистер нашла способ остановить "вторжение" России
В Луганске произошёл теракт: рядом с троллейбусным депо прогремел взрыв
Мир. Новости мира
В Луганске произошёл теракт: рядом с троллейбусным депо прогремел взрыв
Последние материалы
Сергей Аксёнов приказал готовить Северо-Крымский канал к приёму воды из Днепра
Лукашенко опроверг участие белорусских военных в спецоперации РФ на Украине
Галкин, Собчак, Ширвиндт о событиях на Украине: "Не может быть оправданий!"
Захарова высмеяла обещание Лондона поддержать Киев: "Вы уже помогли. Отдыхайте"
Лукашенко рассказал о подробностях разговора с Путиным по ситуации на Украине
Минобороны РФ: украинские военные массово покидают позиции, бросая оружие
Истребитель ВВС Украины Су-27 "сбежал" в Румынию
Пушилин: города ДНР в ближайшее время будут освобождены
Какая роль в спецоперации с Украиной отведена Белоруссии
Минобороны РФ опровергло заявление ВСУ о сбитых российских самолётах
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников