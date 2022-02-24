Политолог оценил спецоперацию РФ на Украине: "Это не война"

Политолог Юлий Федоровский и зампред Комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в беседе с Pravda.Ru прокомментировали решение российского президента Владимира Путина начать спецоперацию в Донбассе и на Украине.

"Это не война. Как заявил Путин, началась "особая специальная военная операция по принуждению к миру" или как там ещё сказано "по демилитаризации или денацификации территорий так называемого государства Украина", — отметил Федоровский.

Также он описал ситуацию в ЛНР. По словам эксперта, обстановку можно назвать спокойной.

"За исключением того, что с пяти утра громкие звуки по всем окраинам, иногда даже очень громкие, всё в порядке. Я не могу, к сожалению, определить, входящее это или исходящее. Вполне возможно, что исходящее. Потому что я проживаю на восточной окраине, то есть в районе станичного направления. По последним данным ЛНРовских органов, города Счастье и Станица, находящиеся возле линии фронта, уже взяли силы Народной Милиции", — рассказал специалист.

Российский депутат Выборный назвал проведение операции армией РФ ожидаемой. Как подчеркнул парламентарий, Москва восемь лет пыталась сподвигнуть украинские власти решить конфликт в Донбассе мирным путём, однако ничего не получилось.

"В целом, исходя из внешней политики нашей страны, Россия ориентируется на мир. Операция не касается мирных жителей, нужна, чтобы прекратить провокации, связанные с Донецком и Луганском. Все знают, что на данных территориях проживает много наших граждан, в общей сложности более 800 тысяч. У нас заключены соответствующие договоры о сотрудничестве, помощи", — напомнил член Госдумы.

Вместе с этим он подчеркнул, что терпение российских властей небезграничное. Других способов исправить ситуацию в ЛДНР на сегодняшний день не осталось, сказал депутат.

"У националистов, террористов и всех подвижников военные фантазии не имеют границ. Мы видим ложь, провокации, всяческое усугубление ситуации. Сегодня благодаря средствам массовой информации, я искреннее надеюсь, что это наблюдает вся общественность, в том числе мирные жители Украины. В конечном итоге, надеюсь, украинский народ восстанет против гнёта, позаботится, чтобы их страна была развитым суверенным государством, а внешнее управление со стороны Вашингтона прекратилось", — заключил парламентарий.

Ранее Путин обратился к гражданам РФ и сообщил о проведении спецоперации в Донбассе и на Украине. При этом российский лидер отметил, что армия нашей страны не собирается оккупировать государство.

"Должен обратиться к военным Украины, вы давали присягу народу, а не хунте, призываю немедленно сложить оружие и идти домой", — подчеркнул Путин.

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