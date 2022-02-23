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Автор Любовь Степушова

Итальянский философ Фузаро рассказал, почему Путин "во всём прав"

Мир

Ответственность за войну между Россией и Украиной, если она будет, лежит на США, считает итальянский философ и писатель Диего Фузаро.

Итальянский философ Фузаро рассказал, почему Путин "во всём прав"

Об этом он рассказал в интервью Affari Italiani.

Россия — последний бастион сопротивления "долларовой монархии"

Диего Фузаро заявил, что Россия уже давно находится под прицелом "нового империализма, созданного в США", и если после признания ЛДНР будет война, то ответственность за это лежит на "долларовой монархии".

"Я искренне считаю, что Путин прав во всем. Его Россия сегодня является одним из последних бастионов сопротивления неуемному империализму гамбургерной цивилизации, которая называет свой мерзкий империализм гуманитарными правами и миротворческими миссиями", — сказал философ.

Задача НАТО — не допустить суверенной Европы

По его мнению, НАТО имеет единственную функцию в 2022 году — не допустить, чтобы народы и нации Европы были суверенными и независимыми, а оставались колониями США.

"НАТО — это империалистический инструмент, который служит только для того, чтобы гарантировать преемственность империализму США, представляющему реальную угрозу миру во всем мире", — отметил он.

Италия — колония США

Италия, по словам Диего Фузаро, не имеет суверенитета, поскольку является колонией Соединенных Штатов, поэтому будет действовать в ущерб своим интересам.

"Италия не обладает военным суверенитетом, поскольку является колонией Соединенных Штатов. Если Вашингтон решит, что Белград должен быть разбомблен, Рим разбомбит. Если Вашингтон решит, что против России должны быть введены санкции, Рим также сделает это, нанося ущерб своим национальным интересам и своим собственным предприятиям. Совершенно безумная и сюрреалистическая ситуация. Вводить санкции против России, означает лишь быть слугами Вашингтона", — сказал философ.

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в среду не исключил дополнительных санкций в отношении РФ, но отметил, что они должны быть "пропорциональные и связанные с реальным развитием событий".

Он признал, выступая в сенате парламента, что санкции имеют негативное влияние на экономику Италии.

"Мы знаем, что начиная с 2014 года до сегодняшнего дня наши предприниматели понесли серьезные потери от действующих санкций, и мы работаем, чтобы максимально защитить от их воздействия наши экономические и стратегические интересы. Мы знаем, что платим высокую цену за то, что отстаиваем общие принципы и ценности", — сказал Ди Майо.

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Автор: Любовь Степушова, Куратор: Любовь Степушова
Темы италия владимир путин
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