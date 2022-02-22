Госдума ратифицировала договоры о дружбе с ДНР и ЛНР

Депутаты Госдумы ратифицировали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и Донецкой и Луганской народными республиками.

"Договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР ратифицированы", — написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём телеграм-канале.

Согласно сведениям политика, решение о ратификации договоров принято единогласно. За него проголосовали 400 депутатов.

"Принятие решения о ратификации договоров — единственный путь защитить людей, прекратить братоубийственную войну, предотвратить гуманитарную катастрофу, принести мир", — заявил Володин.

По информации пресс-службы Госдумы, договоры о дружбе с ДНР и ЛНР заключены сроком на 10 лет. В дальнейшем предусмотрено их автоматическое продление на пятилетний период в случае, если любая из сторон не заявит о желании прекратить их действие.

Ратифицированные депутатами документы внёс в Госдуму президент РФ Владимир Путин, накануне подписавший их, а также указы признании независимости ДНР и ЛНР.

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