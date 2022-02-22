Лавров: Россия гарантирует безопасность ДНР и ЛНР

Российские власти гарантируют безопасность Донецкой и Луганской народным республикам в соответствии с подписанными с ними договорами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Россией и этими новыми государствами, в которых мы гарантируем обеспечивать их безопасность. Думаю, что все это понимают", — цитирует заявление министра РИА Новости.

Указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе и сотрудничестве с ними подписаны накануне российским президентом Владимиром Путиным. Документами предусмотрено поддержание мира в республиках при участии Вооружённых сил РФ.

Как сообщил ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко, договоры, подписанные с ДНР и ЛНР, допускают размещение российских военных баз в Донбассе. Однако пока об этом речи не идёт.

"О базах разговора не шло… При необходимости будет сделано всё, что нужно. Договор это предусматривает", — заявил замминистра.

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