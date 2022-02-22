Журова опровергла заявление о признании ЛНР и ДНР в границах областей

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова не согласилась с заявлением о признании ДНР и ЛНР в границах соответствующих областей.

Она отметила в интервью РБК, что независимость самопровозглашённых республик будет признана в тех границах, в которых они существуют сейчас.

"Никто не собирается идти дальше. Мы в документе никаких других границ не определяли", — сказала депутат.

Ранее руководитель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников сообщил, что Россия, скорее всего, признает ЛНР и ДНР в границах Луганской и Донецкой областей. Однако позже он опроверг эту информацию.

"Мы заключаем соглашение с действующими властями ЛНР и ДНР, о границах речи не идёт", — подчеркнул парламентарий.

21 февраля глава государства Владимир Путин объявил о признании Россией независимости Луганской и Донецкой народных республик.

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