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Автор Юлия Миленина

ЛНР и ДНР будут признаны в границах Луганской и Донецкой областей, считают в ГД

Мир

Россия, скорее всего, признает ЛНР и ДНР в пределах Луганской и Донецкой областей. Об этом сообщил руководитель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

ЛНР и ДНР будут признаны в границах Луганской и Донецкой областей, считают в ГД

По его словам, независимость республик с большой вероятностью будет установлена в границах, которые были утверждены во время референдума о самоопределении в 2014 году, передаёт ТАСС.

"В этом соглашении не уточняется, но я думаю, что имеется в виду государственность, утверждённая на старом и единственной референдуме, проведённом в других границах, чем те, которые сейчас занимает ДНР", — сказал Калашников.

Он добавил, что сегодня власти ДНР и ЛНР контролируют лишь часть соответствующих областей, но убеждены в том, что их государственность распространяется и на оставшиеся земли.

При этом Калашников подчеркнул: в соглашении не указывается, как будут восстанавливаться эти границы. Это не компетенция РФ, заключил парламентарий.

Обновлено: Позже Калашников заявил, что в документе не уточняются границы, в рамках которых Россия признает ДНР и ЛНР.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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