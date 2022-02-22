Медведев заявил, что США и НАТО плохо усвоили урок 2008 года: "Подступают к РФ"

Руководство Североатлантического альянса и американские политики плохо усвоили урок из событий 2008 года, когда РФ признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Об этом заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

По его словам, принять решение по Южной Осетии и Абхазии было тяжело, но РФ смогла сохранить жизнь сотням тысяч людей, применив военную силу и политическую волю, передаёт РИА Новости.

"Россия преподала наглядный урок НАТО, США и всем, кто имел агрессивные намерения в отношении граждан РФ. Однако усвоили его плохо, продолжили цинично и бесцеремонно подступать к рубежам России", — сказал Медведев.

Он добавил, что в последние годы Североатлантический альянс постоянно расширяет круг потенциальных участников военного блока, чтобы совместно действовать против РФ.

Медведев убеждён: именно Запад помогает Киеву саботировать Минские соглашения. Все эти шаги, подчеркнул политик, привели к войне против ДНР и ЛНР, которая велась без каких-либо правил. Он напомнил, что люди в Донецке и Луганске давно живут в страхе. По мнению Медведева, Россия приняла верное решение, признав 21 февраля независимость ЛДНР.

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