Небензя в ООН обрушился с критикой на Зеленского: "Вернулся к риторике войны"

Президент Украины Владимир Зеленский вернулся к воинственной риторике и сделал всё, чтобы разрушить Минские соглашения. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

Политик напомнил, что украинцы возлагали большие надежды на нового лидера государства в 2019 году, так как он обещал установить мир в Донбассе. По его словам, все, кто рассчитывал на дипломатическое урегулирование конфликта со стороны Киева, в конечном итоге глубоко ошиблись, передаёт РИА Новости.

"Киев во время президентства Зеленского не просто быстро вернулся к воинственной риторике и продолжил обстрелы, но и сделал всё для саботирования и разрушения Минских договорённостей", — подчеркнул российский дипломат на заседании Совета Безопасности ООН.

Небензя добавил, что Зеленский всегда отказывался от прямых контактов с властями Донецка и Луганска, хотя брал на себя обязанность проводить переговоры, подписывая Минские соглашения.

"Украина не намерена выполнять Минск-2", — заключил политик.

В понедельник, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР.

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