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Автор Юлия Миленина

На Украине объяснили, что будет после признания Россией ЛДНР: "Начнут пугать"

Мир

Экс-глава Минобороны Украины Анатолий Гриценко спрогнозировал, как будут развиваться российско-украинские отношения после признание РФ независимости ЛНР и ДНР. По его словам, странам придётся погрузиться в совершенно новые реалии.

На Украине объяснили, что будет после признания Россией ЛДНР: "Начнут пугать"

Гриценко убеждён: теперь Минские соглашения можно забыть, а вооружённые силы России будут уже официально и открыто присутствовать в отдельных районах республик.

"Матра "ихтамнет" уже неактуальна. Военная помощь РФ ОРДЛО теперь не будет скрываться, нас ею будут пугать", — подчеркнул бывший министр в статье для издания "Главред".

Он добавил, что не видел текстов указов и договоров, подписанных российским лидером Владимиром Путиным. Как отметил Гриценко, пока не до конца понятно, в каких географических пределах Россия признала ДНР и ЛНР.

"Если по административным границам двух областей, включая подконтрольную нам территорию, то стоит ожидать угроз и ультиматумов Путина, возможного наступления на востоке до захвата всех территорий Донецкой и Луганской областей", — считает экс-глава Минобороны Украины.

По мнению политика, Запад введёт санкции против РФ, но они не приведут к отказу от признания республик со стороны Москвы. Гриценко посоветовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому укреплять экономику, армию и единство внутри государства в новых условиях жизни.

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Призрак войны: Кому на самом деле нужен конфликт между Украиной и Россией
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина владимир путин владимир зеленский
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