Зеленский: Признание ДНР и ЛНР означает выход России из Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к нации. Как сообщил глава государства, Киев оставляет за собой право на индивидуальную и коллективную оборону. По его словам, международно-признанные границы Украины останутся такими же, несмотря на действия Москвы, сообщает РИА Новости.

Как считает Зеленский, признание Россией независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР означает выход РФ из Минских соглашений. Также президент сообщил, что власти Украины инициировали проведение экстренного саммита "нормандской четверки".

Как отметил глава государства, Киев привержен политико-дипломатическому урегулированию конфликта и не поддаётся на провокации.

"Мы никому ничего и ничего не должны и никому ничего не отдадим", — сообщил Зеленкий.

Он подчеркнул, что причин для бессонной ночи у украинцев нет.

Напомним, в Европе осудили решение Москвы признать Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР).

Ввести за этот шаг персональные санкции пообещали председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель.

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