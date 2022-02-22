Украина потребовала от России немедленно отказаться от признания ДНР и ЛНР

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица потребовал, чтобы Россия в срочном порядке отказалась от признания независимости ДНР и ЛНР, а затем вернулась к переговорному процессу.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица

По его словам, Киев осуждает приказ президента РФ Владимира Путина о размещении дополнительных "оккупационных сил" на территории Украины, передаёт ТАСС.

"Мы хотим мира, мы последовательны в своих действиях", — высказался дипломат на заседании Совета Безопасности ООН.

Кислица призвал руководство ООН согласовать и решить, какие меры нужно принять в ближайшие дни для восстановления мира и безопасности на Украине.

Вечером 21 февраля Путин выступил с обращением к жителям страны. Он заявил, что Россия признаёт суверенитет ДНР и ЛНР. С главами республик Москва подписала соглашения о дружбе, партнёрстве и оказании взаимной помощи.

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