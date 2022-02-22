Постпред Украины при ООН Сергей Кислица потребовал, чтобы Россия в срочном порядке отказалась от признания независимости ДНР и ЛНР, а затем вернулась к переговорному процессу.
По его словам, Киев осуждает приказ президента РФ Владимира Путина о размещении дополнительных "оккупационных сил" на территории Украины, передаёт ТАСС.
"Мы хотим мира, мы последовательны в своих действиях", — высказался дипломат на заседании Совета Безопасности ООН.
Кислица призвал руководство ООН согласовать и решить, какие меры нужно принять в ближайшие дни для восстановления мира и безопасности на Украине.
Вечером 21 февраля Путин выступил с обращением к жителям страны. Он заявил, что Россия признаёт суверенитет ДНР и ЛНР. С главами республик Москва подписала соглашения о дружбе, партнёрстве и оказании взаимной помощи.
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