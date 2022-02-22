Появились подробности договора о сотрудничестве между Россией и Донбассом

В то время как договоры о дружбе и сотрудничестве между Россией и теперь уже признанными Донецкой и Луганской республиками все еще находятся на стадии разработки, российская Государственная Дума опубликовала их проекты.

Из этих документов понятно, что они, среди прочего, будут включать в себя общую оборону от внешней агрессии и право использовать военную инфраструктуру друг друга.

Напомним, в понедельник президент России Владимир Путин признал Донецкую и Луганскую народные республики — два отколовшихся от Украины региона на востоке – независимыми государствами.

Согласно законопроекту № 75578-8, опубликованному на сайте Госдумы РФ, обе договаривающиеся стороны после подписания получают право “строить, использовать и совершенствовать военную инфраструктуру, базы и другие объекты на своей территории”.

К слову, Кремль уже приказал российским войскам разместить в двух районах миротворцев в ожидании официального договора о военном сотрудничестве.

Ещё одна статья договора (ст 11) предусматривает свободное передвижение граждан между Россией и республиками, для чего будет разработан комплекс мер по регулированию режима въезда/выезда граждан третьих стран.

При этом договор обяжет стороны защищать “этническую, языковую, культурную и религиозную идентичность национальных меньшинств на своей территории и создавать условия для сохранения и развития” этой идентичности, гарантируя при этом индивидуальные и коллективные права меньшинств “без каких-либо попыток ассимиляции против их воли”.

Жители Луганской и Донецкой республик встретили известие о признании ЛДНР Россией народными гуляниями:

Фейерверки и гимн России над Донбассом - народ празднует признание ЛДНР Россией

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