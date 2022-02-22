Фейерверки и гимн России над Донбассом - народ празднует признание ЛДНР Россией

Уличные торжества вспыхнули в самопровозглашенных республиках Донбасса поздно вечером в понедельник после того, как президент Владимир Путин заявил, что Москва “немедленно признает Донецкую (ДНР) и Луганскую (ЛНР) Народные Республики”.

После трансляции церемонии подписания договоров с главами ДНР и ЛНР небо над Донецком и Луганском осветили фейерверки. Люди вышли на улицы, размахивая российскими флагами, повсюду звучал гимн России.

Такого радостного ликования в ЛДНР не было восемь лет.

Напомним, в понедельник президент РФ подписал указ о признании самопровозглашённых республик Донбасса. Его одобрил Совет безопасности РФ. Теперь поддерживать мир в ЛДНР будут российские военные.