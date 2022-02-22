Уличные торжества вспыхнули в самопровозглашенных республиках Донбасса поздно вечером в понедельник после того, как президент Владимир Путин заявил, что Москва “немедленно признает Донецкую (ДНР) и Луганскую (ЛНР) Народные Республики”.
После трансляции церемонии подписания договоров с главами ДНР и ЛНР небо над Донецком и Луганском осветили фейерверки. Люди вышли на улицы, размахивая российскими флагами, повсюду звучал гимн России.
Такого радостного ликования в ЛДНР не было восемь лет.
Напомним, в понедельник президент РФ подписал указ о признании самопровозглашённых республик Донбасса. Его одобрил Совет безопасности РФ. Теперь поддерживать мир в ЛДНР будут российские военные.
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В США считают, что объявив о готовности к саммиту с президентом России, Джо Байден принимает на себя риски, которые могут с лёгкостью обернуться неприятностями.
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