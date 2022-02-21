Российские военные должны обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР—приказ Путина

Президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. Согласно четвёртому пункту подписанного документа, российские вооружённые силы будут выполнять функцию по поддержанию мира в республиках.

Уточняется, что это решение принято в связи с обращениями глав ДНР и ЛНР в министерство обороны России.

Кроме того, Путин поручил министерству иностранных дел страны провести переговоры с республиками для установления дипломатических отношений. Также в указах говорится о том, что МИД РФ должно обсудить с заинтересованными органами ДНР и ЛНР договорённости относительно взаимопомощи.

Ранее в России признали независимость ДНР и ЛНР. Об этом заявил глава государства во время обращения к гражданам страны. Известно, что уже завтра обе палаты парламента страны закрепят это решение президента.

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