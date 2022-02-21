Вся Луганская область может остаться без электричества из-за обстрела ТЭЦ

Сегодня утром, 21 февраля, из-за обстрелов и вызванных ими неполадок была остановлена Луганская ТЭЦ. Есть вероятность, что без света останется не только город Счастье, но и вся Луганская область.

Такой прогноз озвучила нардеп Виктория Гриб.

"Это значит, что прифронтовой город Счастье останется без воды, тепла, света и связи (Vodafone уже лег. Киевстар пока работает. Видимо за счёт более мощных аккумуляторов на подстанции). В Луганской области два источника электроэнергии: это остановленная ТЭС в Счастье и электроподстанция "Кременская". Если она не вытянет, существует прямая угроза отключения электроэнергии для всей Луганской области", — написала Виктория Гриб на своей странице в Телеграмме.

До этого об остановке Луганской ТЭЦ в городе Счастье по причине обстрелов объявил Сергей Гайдай, возглавляющий Луганскую ВГА. Его сообщение было подтверждено видео, снятыми очевидцами, на которых хорошо видно над станцией поднимается густой чёрный дым.

Также в Счастье обстрелы стали причиной взрыва на автозаправочной станции.

Счастье остался без света, тепла и воды. Точная оценка ущерба и ремонтные работы пока невозможны, сообщили в ДТЭК.

Ситуация в Донбассе ухудшилась 17 февраля, и продолжает усугубляться. В ДНР и ЛНР была объявлена массовая эвакуация женщин, детей и пожилых людей, в обеих самопровозглашённых республиках проводится всеобщая мобилизация.

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