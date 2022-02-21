EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Светлана Нерадовская

Вся Луганская область может остаться без электричества из-за обстрела ТЭЦ

Мир

Сегодня утром, 21 февраля, из-за обстрелов и вызванных ими неполадок была остановлена Луганская ТЭЦ. Есть вероятность, что без света останется не только город Счастье, но и вся Луганская область.

Вся Луганская область может остаться без электричества из-за обстрела ТЭЦ

Такой прогноз озвучила нардеп Виктория Гриб.

"Это значит, что прифронтовой город Счастье останется без воды, тепла, света и связи (Vodafone уже лег. Киевстар пока работает. Видимо за счёт более мощных аккумуляторов на подстанции). В Луганской области два источника электроэнергии: это остановленная ТЭС в Счастье и электроподстанция "Кременская". Если она не вытянет, существует прямая угроза отключения электроэнергии для всей Луганской области", — написала Виктория Гриб на своей странице в Телеграмме.

До этого об остановке Луганской ТЭЦ в городе Счастье по причине обстрелов объявил Сергей Гайдай, возглавляющий Луганскую ВГА. Его сообщение было подтверждено видео, снятыми очевидцами, на которых хорошо видно над станцией поднимается густой чёрный дым.

Также в Счастье обстрелы стали причиной взрыва на автозаправочной станции.

Счастье остался без света, тепла и воды. Точная оценка ущерба и ремонтные работы пока невозможны, сообщили в ДТЭК.

Ситуация в Донбассе ухудшилась 17 февраля, и продолжает усугубляться. В ДНР и ЛНР была объявлена массовая эвакуация женщин, детей и пожилых людей, в обеих самопровозглашённых республиках проводится всеобщая мобилизация.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

ВСУ ведут обстрел по всей линии соприкосновения – Народная милиция ЛНР. Видео из Луганска
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы донбасс украина
Новости
Европа не позволит Украине обладать ядерным оружием, заявил посол РФ в Берлине
Киев назвал обстрел Донбасса и нарушение границ России "фабрикой фейков РФ"
Политолог назвал срок, когда может состояться встреча Путина и Байдена
Лавров: РФ не получила подтверждения информации посольства США о риске терактов
Вся Луганская область может остаться без электричества из-за обстрела ТЭЦ
Пушилин и Пасечник попросили Путина признать независимость ДНР и ЛНР
Reuters: в Киеве опровергли данные о нарушении границ РФ диверсантами
Вирусолог допустил окончание пандемии коронавируса к лету этого года
В Польше рассказали о моральной дезориентации Запада и победе России
В посольстве США заявили, что пугают терактами, о которых узнали из газет
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Очевидцы: на улицах Донецка появились танки

Это происходит на фоне постоянных обстрелов Донецка.

Очевидцы: на улицах Донецка появились танки
ВС Украины атаковали ЛНР в районе Пионерского: предварительно, есть погибшие
Мир. Новости мира
ВС Украины атаковали ЛНР в районе Пионерского: предварительно, есть погибшие
Политика. Новости и аналитика
Доктор Сосновский описал психологическое состояние Зеленского
Политика. Новости и аналитика
Ситуация обостряется? В Донбасс предложено ввести миротворцев ОДКБ
Александр Артамонов План "Барбаросса-2": американская ядерная боеголовка может быть уже под Харьковом Александр Артамонов Любовь Степушова России не нужен такой посол, как Антонов, тем более в США Любовь Степушова Андрей Мартынюк В Киеве ушли в полный отказ от "Минска" Андрей Мартынюк
Мир. Новости мира
Путин и Лукашенко продолжат проверку сил реагирования из-за ситуации в Донбассе
Мир. Новости мира
В ДНР заявили, что Киев приступил к вторжению: "Объявляем всеобщую мобилизацию"
Украинские силовики пытаются прорваться к границе РФ: на юге ДНР развернулся бой
Мир. Новости мира
Украинские силовики пытаются прорваться к границе РФ: на юге ДНР развернулся бой
Последние материалы
Пушилин и Пасечник попросили Путина признать независимость ДНР и ЛНР
Reuters: в Киеве опровергли данные о нарушении границ РФ диверсантами
Вирусолог допустил окончание пандемии коронавируса к лету этого года
Инъекции Ботокса помогают быстрее поднять на ноги пациентов, переживших инсульт
В Польше рассказали о моральной дезориентации Запада и победе России
В посольстве США заявили, что пугают терактами, о которых узнали из газет
Российские военные уничтожили украинских диверсантов и две БМП у границы РФ
Петербург не успевает строить общественные пространства
Беглов возглавил рейтинг "двоечников"
Сенатор оценил данные Reuters о планах США ввести санкции против банков РФ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников