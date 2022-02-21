Песков: у Путина нет списка украинцев, подлежащих уничтожению

У президента РФ Владимира Путина нет списка украинцев, подлежащих уничтожению и отправке в лагеря. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, информация Запада о якобы существующем "российском списке" с именами жителей Украины, которых необходимо убить, является фейком.

"Это абсолютная утка, ложь, вымысел, такого списка нет, это фейк", — сказал пресс-секретарь российского лидера на встрече с журналистами.

Ранее в распоряжении РИА Новости появилось письмо, которое американцы отправили верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет. В нём сообщается, что российская сторона якобы приступила к составлению списка украинцев, от которых следует избавиться в случае начала вооружённого конфликта между странами.

Западные СМИ регулярно пишут о готовящемся "вторжении" РФ на украинские регионы. Однако в Кремле уже неоднократно заявляли, что Россия передвигает войска только по своей территории и не угрожает Киеву.

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