Киев готовится ко всем сценариям "вторжения" РФ, заявили в Минобороны Украины

Украинские силовики готовятся ко всем сценариям "вторжения" России на территорию государства. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, уровень опасности остаётся высоким. В этих условиях, подчеркнул Резников, ВСУ приступили к выбору дальнейших стратегий, передаёт РИА Новости.

"Мы ни в коем случае не приуменьшаем угрозу, её уровень реально высокий. Но мы прогнозируем все сценарии, выбирая нашу тактику поведения", — сказал глава Минобороны во время брифинга.

Он также добавил, что Киев не исключает возможность "вторжения" РФ со стороны всех границ, в том числе с моря. Политик подчеркнул: украинские бойцы будут готовы и к такому варианту развития событий.

Западные и украинские СМИ регулярно пишут о якобы планируемом нападении России на регионы Украины. Однако в МИД РФ уже неоднократно сообщали, что Москва не предпринимает никаких шагов для дестабилизации обстановки.

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