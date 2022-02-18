Вашингтон обвинил РФ в ложных провокациях в Донбассе для проведения "вторжения"

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что обстрелы Донбасса со стороны ВСУ являются фейковыми провокациями со стороны российских властей. Москва нашла предлог, чтобы "вторгнуться" на Украину, пояснил политик.

"Даже несмотря на то, что мы делаем всё возможное, чтобы прояснить, что существует дипломатический путь, что различия должны быть решены через диалог, через дипломатию, мы глубоко обеспокоены, что это не тот путь, который Россия избрала", — сказал Блинкен в эфире Deutsche Welle.

Вместе с этим госсекретарь подчеркнул, что мировая общественность должна говорить о "российской агрессии". Москва так и не переместила военную мощь дальше от границ Украины, отметил политик. Также он возмутился, что власти РФ направили дополнительные войска.

Ранее в ЛДНР объявили эвакуацию граждан из-за угрозы мирному населению со стороны Киева. По словам руководителей республик, беженцев на время отправят в Россию.

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