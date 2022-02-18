Путин рассказал, что думает о "российском вторжении" на Украину

По словам российского лидера Владимира Путина, он не обращал внимания на информацию о том, когда Россия "нападёт" на Украину. Президент сам рассказал об этом представителям прессы после завершения встречи с главой Белоруссии Александром Лукашенко.

"Я, честно говоря, не обращал просто на это внимания, вбросов очень много. Постоянно реагировать на них — это себе дороже", — сказал Путин в беседе с ТАСС.

Россия будет действовать так, как ей покажется правильным, заявил Путин. Он добавил, что российские власти внимательно следят за тем, что происходит в мире, но при этом поступают согласно своим "очень чётким и понятным ориентирам".

Ранее минобороны РФ было объявлено об окончании части военных учений в Белоруссии и на западе России, и задействованные в них войска возвращаются к местам своей дислокации. Этот факт мало успокоил западных наблюдателей, которые считают, что возвращение российских военных с учений — это вовсе не причина не ожидать от РФ "нападения" на Украину.

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