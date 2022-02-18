Эвакуация граждан ДНР автобусами начнётся уже 18 февраля

Отъезд первых автобусов, на которых граждане ДНР будут эвакуироваться из самопровозглашённой Донецкой республики, намечен на вечер 18 февраля, на 20:00 мск. Об этом проинформировал лично глава населённого пункта Ясиноватая Дмитрий Шевченко.

Такая скорость отъезда обусловлена тем, что эвакуация населения значится как экстренная.

"Решением главы местной администрации в городе Ясиноватая объявлена экстренная эвакуация <…> Места сбора и посадки для эвакуации расположены <…> Автобусы выезжают сегодня в 20:00", — написал Шевченко в своих соцсетях.

Как сообщают "Известия", 18 февраля ранее главой ДНР Денисом Пушилиным было объявлено о спешной эвакуации мирных жителей республики в Россию. Своё решение Пушилин объяснил тем, что в ближайшее время президентом Украины Владимиром Зеленским будет объявлено о начале наступательной операции в Донбассе.

По словам члена комитета по международным вопросам Совфеда Сергея Цекова, решение об эвакуации было принято руководством ДНР для того, чтобы не допустить жертв среди мирного населения на фоне угрозы вторжения украинских силовиков в Донбасс, а также крупной провокации, подготавливаемой Киевом.

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