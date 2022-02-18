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Автор Евгения Васильева

В США назвали причины, по которым Китай не станет помогать РФ со "вторжением"

Мир

Колумнист Му Чуньшань рассказал, почему Китай откажется поддерживать "нападение" России на Украину. По мнению журналиста, граждане КНР не одобрят подобное решение властей. Также он напомнил, что Пекин не обязан помогать стране-союзнице, которая объявляет военное положение.

В США назвали причины, по которым Китай не станет помогать РФ со "вторжением"

Как отметил публицист, партнёрство Китая и России отличается от связи членов военно-политического блока НАТО. В случае войны между Киевом и Москвой, Пекину не нужно одобрять её действия, отметил колумнист.

"Во время крымского кризиса семь лет назад Китай также не поддерживал позицию России открыто", — подчеркнул Му Чуньшань в статье для The Diplomat.

Также автор материала сказал, что часть граждан Китая неоднозначно относится к России. По словам журналиста, причиной послужили "посягательства" властей РФ на КНР во время "столетия национального унижения". Поэтому режим Пекина может стать менее легитимным для некоторых жителей страны, пояснил публицист.

Ранее американский лидер Джозеф Байден заявил, что российское "вторжение" неминуемо произойдёт в ближайшее время. При этом армия РФ нападёт "под чужим флагом", предупредил президент США.

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Призрак войны: Кому на самом деле нужен конфликт между Украиной и Россией
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
Темы сша нато китай россия украина джо байден
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