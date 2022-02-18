В Евросоюзе испугались потока украинских беженцев из-за "вторжения" России

Вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас заявил, что если российская "атака" на соседнюю страну всё же случится, на территорию Евросоюза попадут миллионы беженцев. Как подчеркнул политик, в ЕС готовы помочь с эвакуацией украинцев из Киева.

"Эскалация конфликта на Украине создаст серьёзную угрозу европейской безопасности, которая будет иметь глобальные последствия. По оценкам, сюда может прибыть от 20 тыс. до более миллиона беженцев", — предупредил Схинас, слова которого приводит Welt.

Вместе с этим представитель ЕК указал на готовность Евросоюза "мобилизовать значительную гуманитарную помощь". Также политик рассказал о рабочей группе, которая анализирует исходы возможной "атаки" России на Украину. Большое внимание в стратегиях уделяют поставкам газа и кибербезопасности, отметил Схинас.

Ранее президент США Джо Байден сказал, что "нападение" РФ на соседнюю страну обязательно произойдёт в ближайшие дни. Украинский лидер Владимир Зеленский в свою очередь призывал перестать анонсировать вооружённые действия Москвы, поскольку подобное объявление дат "работает против страны".

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