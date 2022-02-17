Байден: "вторжение России" на Украину неминуемо случится в ближайшие дни

По словам лидера США Джо Байдена, угроза "вторжения России" на Украину по-прежнему высока, и, вероятно, нападение случится в считанные дни.

"Это может произойти в течение нескольких дней", — заявил Байден.

Президент США утверждает, что Москва только утверждала, что отводит свои войска от украинско-российской границы, а на самом деле не только этого не сделала, но и направляет туда дополнительные силы.

"У нас есть основания считать, что они проводят операцию под чужим флагом, чтобы иметь предлог для того, чтобы войти", — подчеркнул Байден, слова которого приводит РИА Новости.

Американский лидер отметил, что события, скорее всего, будут развиваться именно так, как он говорит. При этом он не исключил возможности дипломатического урегулирования российско-украинского вопроса.

США и НАТО громко говорят о подготовке Россией "вторжения" на Украину, которое должно случится, по их словам, со дня на день. По этой причине США и их партнёры по НАТО отправляют в Восточную Европу всё больше войск и вооружений.

Москва неоднократно отмечала, что постоянные фейковые сообщения о "российской агрессии" — это повод для подведения войск США и НАТО к российским границам.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен