Американская газета Politico опубликовала новую дату "вторжения" России на украинские регионы. По информации издания, вооружённый конфликт начнётся после 20 февраля.
Журналисты уточнили, что ранее названная в западных СМИ дата "наступления" (16 февраля) всегда переоценивалась.
"Временные рамки, за которыми реально нужно следить, так это то, что произойдёт после 20 февраля", — сказано в статье Politico.
В материале также отмечается, что именно в этот период завершатся "крупнейшие военные учения со времён Холодной войны". Речь идёт о российско-белорусских учениях, после которых Москва пообещала отправить войска в места постоянной дислокации.
Аналитики, на которых ссылается СМИ, убеждены: после 20 февраля станут понятны "настоящие намерения" Кремля.
"Также 20 февраля заканчивается Мюнхенская конференция по безопасности с участием главы Украины Владимира Зеленского, вице-президента США Камалы Харрис и госсекретаря США Энтони Блинкена", — подчёркивается в материале.
В издании предположили, что президент РФ Владимир Путин может отдать приказ о нападении в то время, когда американские политики будут находиться в Европе.
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