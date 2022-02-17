Американская Politico опубликовала новую дату "вторжения" РФ на Украину

Американская газета Politico опубликовала новую дату "вторжения" России на украинские регионы. По информации издания, вооружённый конфликт начнётся после 20 февраля.

Журналисты уточнили, что ранее названная в западных СМИ дата "наступления" (16 февраля) всегда переоценивалась.

"Временные рамки, за которыми реально нужно следить, так это то, что произойдёт после 20 февраля", — сказано в статье Politico.

В материале также отмечается, что именно в этот период завершатся "крупнейшие военные учения со времён Холодной войны". Речь идёт о российско-белорусских учениях, после которых Москва пообещала отправить войска в места постоянной дислокации.

Аналитики, на которых ссылается СМИ, убеждены: после 20 февраля станут понятны "настоящие намерения" Кремля.

"Также 20 февраля заканчивается Мюнхенская конференция по безопасности с участием главы Украины Владимира Зеленского, вице-президента США Камалы Харрис и госсекретаря США Энтони Блинкена", — подчёркивается в материале.

В издании предположили, что президент РФ Владимир Путин может отдать приказ о нападении в то время, когда американские политики будут находиться в Европе.

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