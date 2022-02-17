Зеленский призвал отказаться от анонсов российского "вторжения"

Украинский лидер Владимир Зеленский попросил перестать объявлять даты российской "атаки" на соседнюю страну. Как объяснил президент, из-за этого власти не способны увеличить зарплату медикам и учителям.

По словам главы Украины, паника из-за слухов о нападении РФ негативно влияет на обстановку в стране. Также Зеленский отметил, что в России тоже страдают из-за объявлений сроков "нападения".

"Даже вот позиция по поводу значительного повышения зарплат. И речь не только о военных, но и о медиках, и учителях, которым мы с осени хотим поднять зарплаты. Надеюсь, нам это удастся. Но с постоянными паническими настроениями в обществе это физически будет сделать невозможно", — предупредил президент, слова которого приводит РБК.

Зеленский подчеркнул, что напряжённая ситуация не закончится быстро. Вместе с этим политик призвал граждан Украины не поддаваться панике.

Ранее сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко обвинил руководителя государства в доведении страны до "военного психоза". Как отметил депутат, Зеленский нарушил обещание обеспечить украинцам мирную жизнь.

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