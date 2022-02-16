Глава Минфина Силуанов заявил, что Россия сможет перейти на аналог SWIFT

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что если Россию отключат от SWIFT, РФ воспользуется другими способами передачи финансовой информации, в том числе разработанной Банком России системой.

"По SWIFT, по последней информации от западных сторон, появилась, что они сами понимают абсурдность ситуации: мы пострадаем, но и они тоже пострадают. Если они хотят помучиться, чтобы мы вместе помучились, то тогда это оправдано", — передаёт РИА Новости его слова.

Однако Силуанов добавил, что Запад часто пересматривает свои решения, поэтому вероятность отключения от системы SWIFT всё же есть. В этом случае Россия перейдёт к другим возможностям передачи информации, заметил он.

Ранее немецкий политик Фридрих Мерц сравнил отключение России от SWIFT с атомной бомбой для всей мировой торговли. По его мнению, лишать РФ доступа к международной межбанковской системе передачи информации и совершения платежей нельзя, если принять такое решение, мировому рынку будет нанесён непоправимый ущерб.

До этого политолог и старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин сказал, что США не станет отключать Россию от SWIFT, заявления об этом — лишь часть "русофобского состязания".

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