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Автор Елена Федорова

Глава Минфина Силуанов заявил, что Россия сможет перейти на аналог SWIFT

Мир

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что если Россию отключат от SWIFT, РФ воспользуется другими способами передачи финансовой информации, в том числе разработанной Банком России системой.

Глава Минфина Силуанов заявил, что Россия сможет перейти на аналог SWIFT

"По SWIFT, по последней информации от западных сторон, появилась, что они сами понимают абсурдность ситуации: мы пострадаем, но и они тоже пострадают. Если они хотят помучиться, чтобы мы вместе помучились, то тогда это оправдано", — передаёт РИА Новости его слова.

Однако Силуанов добавил, что Запад часто пересматривает свои решения, поэтому вероятность отключения от системы SWIFT всё же есть. В этом случае Россия перейдёт к другим возможностям передачи информации, заметил он.

Ранее немецкий политик Фридрих Мерц сравнил отключение России от SWIFT с атомной бомбой для всей мировой торговли. По его мнению, лишать РФ доступа к международной межбанковской системе передачи информации и совершения платежей нельзя, если принять такое решение, мировому рынку будет нанесён непоправимый ущерб.

До этого политолог и старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин сказал, что США не станет отключать Россию от SWIFT, заявления об этом — лишь часть "русофобского состязания".

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SWIFT и финансовая война США против РФ
Автор: Елена Федорова, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша россия антон силуанов
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