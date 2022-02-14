Вице-премьер Украины сочла "неожиданным" заявление посла об отказе Киева от НАТО

Заявление посла Украины Вадима Пристайко о возможности отказа Киева от планов вступить в НАТО оказалось неожиданным для властей страны. Об этом сообщила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Это было неожиданное заявление посла Украины в Британии Вадима Пристайко", — заявила чиновница украинскому изданию "Зеркало недели".

По словам Стефанишиной, высказывание посла не говорит о наличии каких либо дискуссий на эту тему в украинском кабмине. Вице-премьер отметила, что подобные дискуссии способствовали бы ослаблению позиций страны.

"Официально подтверждаю, никаких дискуссий или обсуждений, связанных с отказом Украины от членства в НАТО, не ведётся. Это "красная линия" для меня и президента", — подчеркнула Стефанишина.

Она заявила, что возможность отказа от политики "открытых дверей" в случае с Украиной будет зависеть от государств-членов НАТО.

"Украина точно не будет той страной, которая согласится на отказ от политики членства в НАТО", — сказала чиновница.

Ранее посол Пристайко заявил "Би-би-си" о том, что Украина могла бы отложить планы по вступлению в НАТО, чтобы избежать войны с РФ.

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