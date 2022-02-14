МИД Украины прокомментировал заявление своего посла о возможности отказа от НАТО

Власти Украины готовы к любым форматам диалога для сохранения мира и жизни своих граждан, заявил официальный представитель МИД страны Олег Николенко в связи с высказыванием украинского посла в Лондоне Вадима Пристайко о возможности отказа Киева от планов по вступлению в НАТО для предотвращения войны с РФ.

"Безусловно, ради мира и сохранения жизней наших граждан Украина готова идти на любые форматы диалогов со странами и международными организациями", — сказал спикер министерства в интервью украинскому изданию "Сегодня".

Он отметил, что в настоящее время вопрос безопасности является ключевым для Украины. По мнению Николенко, лучшей гарантией для страны стало бы немедленное вступление в НАТО, перспектива членства в котором закреплена в Конституции Украины.

"Но угрозы Украине существуют здесь и сейчас, поэтому поиск ответа на вопросы гарантий становится фундаментальной задачей. При этом ни одно решение не может быть принято вопреки Конституции", — подчеркнул Николенко.

Ранее посол Пристайко заявил в интервью "Би-би-си", что в Киеве не исключают возможности отложить вступление в НАТО ради предотвращения войны.

"Мы могли бы — особенно когда нам так угрожают, шантажируют этим и подталкивают к этому", — сказал дипломат.

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