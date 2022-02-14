Информационное пространство Украины подвергается беспрецедентному воздействию, заявили в Службе безопасности страны.
"Украина столкнулась с попытками системного нагнетания паники, распространением фейковой информации и искажением реального положения вещей. Всё это в комплексе — ничто иное как очередная мощная волна гибридной войны", — говорится в заявлении ведомства.
По информации СБУ, подобные "проявления гибридной войны" наблюдаются в соцсетях, ряде СМИ, заявлениях некоторых российских политиков. В ведомстве подчеркнули, что противодействуют информационному нагнетанию, целью которого является подрыв веры в способность властей защитить жителей страны.
"Однако сейчас стабильность и спокойствие в нашей стране зависят не только от власти, но и от взвешенных действий каждого украинца. Всем нам стоит сохранять спокойствие и холодный рассудок, не поддаваться на провокации", — отмечается в заявлении.
В СБУ призвали граждан страны критически относиться к любой информации, проверять её и ориентироваться на официальные, а не анонимные источники.
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