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Автор Владимир Васютченко

Захарова ответила на заявление Столтенберга о риске военного конфликта в Европе

Мир

Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о реальном риске нового военного конфликта в Европе в связи с ситуацией вокруг Украины не оставила без ответа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова ответила на заявление Столтенберга о риске военного конфликта в Европе

На состоявшейся в пятницу, 11 февраля, в Румынии пресс-конференции глава альянса связал риск нового конфликта в Европе с наращиванием РФ сил вблизи украинских границ, а также обратился к Москве с призывом к деэскалации и обсуждению острых вопросов в рамках нового заседания Совета Россия — НАТО.

Кроме того, Столтенберг заявил о планах усилить присутствия НАТО в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.

Захарова не согласилась с трактовкой ситуации генсеком альянса и предложила свою.

"Вот, что происходит на самом деле: НАТО продолжает наращивать присутствие у границ России и создаёт для этого повод в виде нагнетания ситуации вокруг Украины", — написала официальный представитель российского МИД в своём телеграм-канале.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы нато мария захарова йенс столтенберг
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