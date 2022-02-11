Столтенберг заявил о реальном риске нового военного конфликта в Европе

Ситуация вокруг Украины грозит обернуться новым военным конфликтом в Европе, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Есть реальный риск нового военного конфликта в Европе, потому что наращивание российских сил продолжается", - цитирует ТАСС заявление главы альянса на пресс-конференции в Румынии.

Столтенберг подчеркнул, что "цифры растут, а время идёт", и призвал РФ к деэскалации. По словам генсека альянса, он предложил Москве рассмотреть острые вопросы в ходе нового заседания Совета Россия – НАТО.

В ходе пресс-конференции, Столтенберг сообщил также о планах по усилению присутствия альянса в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины.

"Министры обороны стран альянса на следующей неделе обсудят, как нам усилить наше присутствие на восточном направлении", - приводит слова главы НАТО РИА Новости.

Ранее Столтенберг сообщил о рассмотрении альянсом возможности разместить боевые группы на Чёрном море в Румынии.

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