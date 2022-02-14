Посол Украины допустил отказ страны от вступления в НАТО

Киев может отказаться от планов вступления в НАТО, чтобы предотвратить войну, заявил украинский посол Вадим Пристайко.

"Мы могли бы — особенно когда нам так угрожают, шантажируют этим и подталкивают к этому", — сказал дипломат в ответ на вопрос Би-би-си, рассматривают ли власти Украины возможность отложить свои планы по вступлению в НАТО.

Вместе с тем, источник в британском правительстве, комментируя заявление украинского посла, заявил, что пока "слишком рано" говорить, было ли оно "подлинной уступкой".

Ранее российские власти неоднократно заявляли, что вступление Украины в НАТО является "красной линией" для Москвы.

Нерасширение альянса на Восток, в том числе за счёт Украины, предусмотрено предложенными РФ Соединённым Штатам и НАТО в конце прошлого года проектами соглашений по безопасности. По итогам их обсуждения в ходе переговоров Вашингтон и альянс представили РФ письменные ответы на её предложения. Комментируя содержание этих документов, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил об отсутствии в них "позитивной реакции" по главной теме — нерасширению НАТО на Восток и отказу от размещения вооружений, способных угрожать РФ.

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