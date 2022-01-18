Володин заявил о стремлении НАТО "оккупировать Украину"

Звучащие на Западе заявления об угрозе российского вторжения на Украину могут оказаться информационной подготовкой для продвижения НАТО на территорию этой страны, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Всё это можно расценить как информационную подготовку к продвижению НАТО на украинскую территорию", — цитирует политика РИА Новости.

Володин отметил, что советники и инструкторы альянса уже находятся на Украине. По мнению спикера Госдумы, сейчас в НАТО размышляют над обоснованием своих ввода войск на украинскую территорию.

"Иными словами, НАТО стремится оккупировать Украину", — сказал Володин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что альянс "начинает подминать Украину под себя", отметив, что для РФ это является "красной линией".

В конце 2021 года МИД РФ обнародовал проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности, предусматривающие, в частности, отказ альянса от расширения на восток. В настоящее время в Москве ожидают письменного ответа Вашингтона и НАТО по этим документам.

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