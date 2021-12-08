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Песков: НАТО начинает подминать под себя Украину

Мир

Власти РФ не оставляют без внимания действия НАТО, нацеленные на то, чтобы "подмять Украину под себя", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков: НАТО начинает подминать под себя Украину

"Мы видим, как НАТО постепенно начинает подминать Украину под себя. Для России это "красная линия"", — заявил "Известиям" представитель Кремля.

По его словам, В России принимают меры в связи с распространением в направлении её границ "ползучей угрозы".

При этом Песков подчеркнул, что всё, что предпринимается в этой связи властями страны, осуществляется на её территории.

"Это не наши солдаты приехали куда-то в Латинскую Америку, это американские солдаты приезжают сюда", — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что действия альянса по освоению военной инфраструктуры Украины чреваты серьёзными последствиями и дестабилизацией военно-политической обстановки в Европе.

Дипломат подчеркнула также, что вступление Украины в НАТО — "красная линия" для России.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
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