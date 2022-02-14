Авиакомпания Norwegian отменила полёты над Украиной из-за риска "вторжения"

Норвежская корпорация Norwegian заявила о решении на неопределённое время прекратить полёты над Украиной. Причиной послужило опасное положение Киева.

"Мы приняли это решение на основе анализа ситуации с безопасностью. Мы решили временно не летать над Украиной. Безопасность превыше всего", — сказала представитель авиакомпании Эсбен Туман, слова которой приводит TV2.

Ранее власти Норвегии посоветовали гражданам не находиться на территории Украины, РФ и Белоруссии, поскольку ситуация из-за возможного "вторжения" России в соседнюю страну является серьёзной и непредсказуемой. С таким же заявлением выступили в Японии и США.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен