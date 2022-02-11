Япония повысила до максимального уровень опасности пребывания на Украине

Власти Японии повысили до максимального уровень опасности пребывания на Украине и призвали своих граждан немедленно покинуть эту страну.

МИД Японии объяснил решение о повышении уровня опасности продолжающимся ростом напряженности на украинско-российской границе и непредсказуемостью развития ситуации.

В министерстве не исключили прекращения коммерческого авиасообщения между Японией и Украиной в случае развития ситуации по негативному сценарию.

"Многие страны также уже рекомендовали своим гражданам покинуть территорию Украины, это может привести к тому, что покинуть территорию страны коммерческими авиалиниями станет крайне сложно из-за нехватки билетов", — цитирует сообщение японского МИД ТАСС.

Сообщается, что при канцелярии премьер-министра Японии Фумио Кисиды создан кризисный штаб, которому предстоит собирать и анализировать информацию по ситуации вокруг Украины.

Ранее американский президент Джо Байден призвал граждан США немедленно покинуть Украину. С аналогичным призывом обратился к американцам на Украине Госдеп США.

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