США и НАТО добиваются войны на Украине любой ценой

СМИ на Западе давно ведут скоординированную информатаку против России. Её задача подорвать и дискредитировать требования Кремля к Белому дому и НАТО обеспечить гарантии безопасности. А сам Запад пытается обосновать собственные геополитические устремления и военное освоение Украины.

11 февраля произошёл очередной пик нагнетания напряжённости вокруг Украины. На брифинге помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана прозвучал совет всем своим гражданам, находящимся в Незалежной, покинуть страну в течении суток-двое. А во время виртуального саммита по Украине в тот же день Байден озвучил дату "российского вторжения" на Украину – 16 февраля.

Подобная риторика наглядно доказывает, что военный конфликт нужен только "западным партнёрам", сообщает Институт международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ. Именно Запад ведёт информационную подготовку к масштабной провокации на Украине.

США со своими сателлитами стремятся создать для РФ такие условия, чтобы Кремль вмешался в конфликт на Донбассе. Оказывая политическое, экономическое, военное и информационное давление на Москву, США заставляют её отвести войска от украинской границы и киевский режим тогда сможет осмелится атаковать ЛДНР.

Под давлением и в режиме ожидания провокации Москва поступает правильно - сохраняет выдержку. Вашингтон и НАТО с опаской ждут военно-технический ответ РФ в связи с отказом США и Блока предоставить гарантии безопасности. Владимир Путин уже отметил, что "нужно, чтобы это состояние у них сохранялось как можно дольше, чтобы им в голову не пришло устроить нам на наших западных рубежах какой-нибудь не нужный нам конфликт, а нам конфликты не нужны".