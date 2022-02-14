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Автор Дмитрий Плотников

США и НАТО добиваются войны на Украине любой ценой

Политика

СМИ на Западе давно ведут скоординированную информатаку против России. Её задача подорвать и дискредитировать требования Кремля к Белому  дому и НАТО обеспечить гарантии безопасности. А сам Запад пытается обосновать собственные геополитические устремления и военное освоение Украины.

США и НАТО добиваются войны на Украине любой ценой

11 февраля произошёл очередной пик нагнетания напряжённости вокруг Украины. На брифинге помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана прозвучал совет всем своим гражданам, находящимся в Незалежной, покинуть страну в течении суток-двое. А во время виртуального саммита по Украине в тот же день Байден озвучил дату "российского вторжения" на Украину – 16 февраля.

Подобная риторика наглядно доказывает, что военный конфликт нужен только "западным партнёрам", сообщает Институт международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ. Именно Запад ведёт информационную подготовку к масштабной провокации на Украине.

США со своими сателлитами стремятся создать для РФ такие условия, чтобы Кремль вмешался в конфликт на Донбассе. Оказывая политическое, экономическое, военное и информационное давление на Москву, США заставляют её отвести войска от украинской границы и киевский режим тогда сможет осмелится атаковать ЛДНР.

Под давлением и в режиме ожидания провокации Москва поступает правильно - сохраняет выдержку. Вашингтон и НАТО с опаской ждут военно-технический ответ РФ в связи с отказом США и Блока предоставить гарантии безопасности. Владимир Путин уже отметил, что "нужно, чтобы это состояние у них сохранялось как можно дольше, чтобы им в голову не пришло устроить нам на наших западных рубежах какой-нибудь не нужный нам конфликт, а нам конфликты не нужны".

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Олег Артюков
Темы сша нато донбасс украина
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