МИД РФ прокомментировал отзыв 160 военных инструкторов США из Украины

Министр обороны США Ллойд Остин распорядился вывести из Украины и временно передислоцировать в Европу 160 военнослужащих Национальной гвардии Флориды, говорится в опубликованном заявлении Пентагона.

Представитель ведомства Джон Ф. Кирби заявил, что Остин принял решение "в качестве меры предосторожности", учитывая в первую очередь безопасность военнослужащих.

"Эта перестановка не означает изменения в нашей решимости поддерживать ВСУ, но она обеспечит гибкость в обеспечении союзников и сдерживании агрессии", — подчеркнул Кирби (цитата AP).

Военные, о которых идет речь, были отправлены на Украину в конце ноября прошлого года "для обучения и консультирования Вооруженных Сил Украины".

Объявление о передислокации появилось на следующий день после того, как советник США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон рекомендует "всем гражданам США, остающимся на Украине, немедленно покинуть страну".

"Мы хотим быть предельно ясными: любой американец должен выйти как можно скорее, в ближайшие 24 или 48 часов, — подчеркнул высокопоставленный чиновник. — Очевидно, что мы не можем предсказать будущее. Мы точно не знаем, что произойдет, но риск сейчас достаточно высок, и угроза теперь достаточно непосредственна".

"Они не нужны для запланированного сценария"

Со своей стороны, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что за последние 2 месяца значительно выросло число западных инструкторов, действующих на территории Украины.

"Нам говорили, что эти предполагаемые инструкторы должны помочь Украине с самообороной в случае агрессии. Агрессии нет: они там, агрессии нет, но их снимают", — заявила пресс-секретарь во время интервью на YouTube-канале СоловьёвLive.

По её словам, это означает, что эти иностранные военные что-то делали на Украине и "их миссия там выполнена, они уже что-то там сделали":

"Второй момент заключается в том, что они не нужны сейчас там, потому что сценарий, который предвидится, не предусматривает их присутствия там", — сказала Захарова.

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