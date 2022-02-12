МИД РФ прокомментировал новое развертывание войск США в Европе

Вашингтону нужна война любой ценой, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сообщения о плане США отправить тысячи "дополнительных" военнослужащих в Польшу.

Напомним, в пятницу стало известно, что Пентагон направляет в начале следующей недели дополнительные 3000 военнослужащих в Восточную Европу на фоне кризиса, связанного с Украиной.

"Истерия Белого дома более показательна, чем когда-либо. Англосаксам нужна война. Любой ценой”, — сказала Захарова, добавив, что "провокации, дезинформация и угрозы” -предпочтительный для США и их союзников способ решить свои собственные проблемы. — Каток американской военно-политической машины готов снова пройти по жизням людей. Весь мир наблюдает за тем, как проявляются милитаризм и имперские амбиции”.

Напомним, что одновременно с обнародованием планов по размещению нового военного контингента в Европе, Белый дом рекомендовал американцам покинуть Украину и, как стало известно в пятницу, Пентагон "на всякий случай" готовит план по эвакуации своих солдат из одиннадцати стран Европы — чтобы не получалось, как с Афганистаном.