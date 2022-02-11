ВМС США готовятся к эвакуации вооруженных сил из Восточной Европы

Когда в январе Белый дом заговорил об эвакуации американских граждан из Украины, это вызвало тревогу среди населения страны. Вскоре после этого Германия и другие страны-члены НАТО также предложили своим сотрудникам, дислоцированным на Украине, бесплатные варианты эвакуации на добровольной основе.

Но время идёт, а никакой опасности, равно как и никакого "российского вторжения", как не было, так и нет.

Зато в прессу просочилась директива управления ВМС США, в которой предлагается, чтобы морские пехотинцы США, гражданские служащие и их семьи, размещенные в одиннадцати европейских странах, обновили свои контактные данные в Системе подотчетности и оценки семьи ВМС (NFAAS). Система позволяет ответственному руководству ВМС США в случае катастрофы определить, где находятся зарегистрированные лица, чтобы иметь возможность эвакуировать их в случае катастрофы.

Директива, как стало известно RT-DE касается всех военнослужащих ВМС США, дислоцированных на американских базах в непосредственной близости от Украины: в Болгарии, Эстонии, Латвии, Литве, Молдове, Польше, Румынии, Словакии, Венгрии, Украине.

По версии издания, "подготовка к эвакуации", вероятно, проводится, чтобы избежать повторения хаотичного бегства американского персонала из Афганистана в случае эскалации украинского кризиса.

Напомним, тогда США бросили в Афганистане сотни американцев и десятки тысяч сотрудничавших с ними афганцев.

Джо Байден на этой неделе заявил, что для американских гражданских лиц на Украине было бы целесообразно покинуть страну:

"Я бы не хотел, чтобы они попали под перекрестный огонь, если Россия действительно вторгнется".

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