В США обвинили РФ и КНР в попытке «подорвать» роль Восточноазиатского саммита

В американском сенате заявили, что Россия и Китай намерены "подорвать" важность Восточноазиатского саммита. По мнению сенаторов Марко Рубио и Джеффри Мёркли, страны "сплотились", чтобы помешать "продвижению основных интересов и ценностей США".

Как подчеркнули сенаторы в своём обращении на имя президента США Джо Байдена, саммит и так столкнулся с проблемами из-за пандемии коронавируса.

"КНР и Россия пытаются подорвать роль Восточноазиатского саммита как главного форума для стратегических обсуждений в Индо-Тихоокеанском регионе с участием лидеров", — цитирует выдержку из письма лидеру нации RT.

Рубио и Мёркли заявили, что США должны незамедлительно направить представителей своей дипмиссии в Тайланд и на Филиппины. А также подчеркнули, что у Штатов нет постпредов в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии уже несколько лет.

Каким образом, по их мнению, Россия и КНР "подрывают" важность саммита, сенаторы не уточнили.

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