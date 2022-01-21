Сегодня, выступая в Институте Лоуи в Сиднее (Австралия) глава МИД Великобритании предупредила президента России Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина, что Запад будет вместе бороться за демократию против диктатур, которые, по её словам, "стали более смелыми, чем когда-либо со времён Холодной войны", бросая вызов Западу в военном, технологическом и экономическом отношении.
Об этом сообщает Reuters.
По словам Лиз Трасс, коллективный Запад должен сообща реагировать на глобальные угрозы, углублять связи с демократиями в Индо-Тихоокеанском регионе — Австралией, Израилем, Индией, Японией и Индонезией, — и "противостоять глобальным агрессорам".
"Глобальные агрессоры осмелели так, как мы не видели со времён Холодной войны. Они стремятся экспортировать диктатуру как услугу по всему миру. Вот почему такие режимы, как Белоруссия, Северная Корея и Мьянма, находят своих ближайших союзников в Москве и Пекине".
Отдельного внимания британского дипломата "удостоился" российский президент. Трасс предупредила Путина, чтобы он "воздержался и отступил от Украины, прежде чем совершит крупную стратегическую ошибку".
"Кремль не усвоил уроков истории и не желает понимать, что вторжение приведёт только к ужасной трясине и гибели людей, как мы знаем из советско-афганской войны и конфликта в Чечне".
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Если переговоры России и США по гарантиям безопасности не увенчаются успехом, и две ядерные державы решат всё-таки начать военные действия, пострадают от этого больше всего не они сами.