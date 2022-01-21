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Автор Ольга Лебедева

Лиз Трасс: Запад выступит против "осмелевших" диктатур Путина и Си Цзиньпина

Мир

Сегодня, выступая в Институте Лоуи в Сиднее (Австралия) глава МИД Великобритании предупредила президента России Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина, что Запад будет вместе бороться за демократию против диктатур, которые, по её словам, "стали более смелыми, чем когда-либо со времён Холодной войны", бросая вызов Западу в военном, технологическом и экономическом отношении.

Лиз Трасс: Запад выступит против "осмелевших" диктатур Путина и Си Цзиньпина

Об этом сообщает Reuters.

По словам Лиз Трасс, коллективный Запад должен сообща реагировать на глобальные угрозы, углублять связи с демократиями в Индо-Тихоокеанском регионе — Австралией, Израилем, Индией, Японией и Индонезией, — и "противостоять глобальным агрессорам".

"Глобальные агрессоры осмелели так, как мы не видели со времён Холодной войны. Они стремятся экспортировать диктатуру как услугу по всему миру. Вот почему такие режимы, как Белоруссия, Северная Корея и Мьянма, находят своих ближайших союзников в Москве и Пекине".

Отдельного внимания британского дипломата "удостоился" российский президент. Трасс предупредила Путина, чтобы он "воздержался и отступил от Украины, прежде чем совершит крупную стратегическую ошибку".

"Кремль не усвоил уроков истории и не желает понимать, что вторжение приведёт только к ужасной трясине и гибели людей, как мы знаем из советско-афганской войны и конфликта в Чечне".

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

  • С 1979 по 1989 год в Афганистане погибло более 15 тыс. советских военнослужащих, в то время как погибли и сотни тысяч афганцев.
  • Война под руководством США в Афганистане с 2001 по 2021 год привела к гибели более 3500 человек среди членов международной военной коалиции.
  • По данным проекта "Затраты на войну" Института Уотсона Университета Брауна, с 2001 года в зоне военных действий в Афганистане и Пакистане погибло около 241 тыс. человек.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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