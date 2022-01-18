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Автор Валентина Севрюгина

Глава МИД Британии призывает снизить зависимость от российского газа

Мир

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс полагает, что газопровод "Северный поток — 2" не совместим с текущими действиями российской стороны. Таким образом она прокомментировала новость о возможной заморозке газопровода в Германии, если конфликт вокруг Украины будет развиваться. Трасс обозначила свою позицию по этому вопросу в Twitter.

Глава МИД Британии призывает снизить зависимость от российского газа

"Хорошее развитие. "Северный поток — 2" — не совместим с агрессивными действиями России", — сказано в сообщении.

Помимо этого, глава МИД Британии считает, что Европе необходимо снизить уровень зависимости от российского газа.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что "Северный поток-2" стал предметом обсуждения в разговоре между ним и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. По его словам, НАТО не имеет единой позиции — с Германией не удаётся достичь консенсуса.

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Северный поток-2 опять под угрозой: Что говорят эксперты?
Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Любовь Степушова
Темы россия великобритания северный поток-2
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