Столтенберг: НАТО не может договориться с Германией насчёт "Северного потока-2"

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, "Северный поток-2" стал предметом обсуждения в разговоре между ним и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

"Мы говорили об этом, это было темой. Но скажу ещё раз — позиция НАТО заключается в том, что мы, наверное, не имеем единой позиции тут. НАТО крайне сильна, но иногда нам не удаётся достичь консенсуса, и вы видите это на примере "Северного потока-2"… Тут взгляды разнятся", — признался Столтенберг.

Ранее Шольц заявил, что Германия по-прежнему поддерживает договорённости с США относительно энергобезопасности Украины, в рамках которых должен будет работать "Северный поток-2". Канцлер ФРГ подчеркнул, что в случае нападения России на Украину для первой будут "очень тяжёлые последствия".

"Предыдущее правительство, предыдущий канцлер — в тесной координации со мной и тогдашним министром иностранных дел — достигли компромисса с правительством и президентом США. Мы привержены всем аспектам, которые относятся к этому. А к этому относится, что если дело дойдёт до военной интервенции против Украины, это повлечёт высокую цену", — отметил Шольц во время пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Как пишет РИА Новости, по словам Шольца, на Германии также лежит ответственность за продолжение транзита газа через Украину, и она поддерживает эти инициативы. Канцлер отметил, что Германия собирается полностью отказаться от углеродных источников энергии к 2045 году, в том числе и от газа.

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