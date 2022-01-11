Эксперты: почему России выгодно делать ставку на "Силу Сибири — 2"

"Северный поток — 2" уже готов, но ещё не сертифицирован. Очевидно, что находящееся под серьёзным политическим и экономическим давлением США европейское руководство будет использовать все бюрократические механизмы для того, чтобы максимально затянуть процесс сертификации даже в ущерб национальным интересам Германии и других стран, чьи компании участвовали в реализации данного проекта.

Но это не единственный долгожданный экспортный коридор. В планах — активная фаза прокладки трубы через Монголию в Китай. Однако Европа всё же боится запуска этого проекта. Но что выгоднее России?

Поставки газа в Китай — в чём выгоды для России

Строительство газопровода "Сила Сибири — 2" для России и Китая приобретает сегодня особую актуальность. Цены на газ в Азии, как и в Европе, резко выросли, а для Китая важно эти цены понизить, чтобы обуздать растущую инфляцию в стране и не допустить обострения социальных проблем.

Поэтому увеличение поставок из России для Китая имеет большое значение, уверена заместитель руководителя ИАЦ "Альпари", кандидат экономических наук Наталья Мильчакова.

"Безусловно, у Китая есть альтернативные поставщики, но поставки из России по контрактной цене намного выгоднее, чем покупки СПГ у поставщиков из США и с Ближнего Востока по резко выросшим рыночным ценам. А поставки газа из Казахстана, а также из других регионов Центральной Азии в связи с недавними беспорядками становятся намного более рискованными, да и больших объёмов газа ни Туркмения, ни Казахстан Китаю обеспечить не могут.

Поэтому перспективы строительства этого газопровода и увеличения поставок газа в КНР у России просто замечательные.

Важно также отметить, что Китай в последние годы уделяет большое внимание экологичности потребляемых энергоресурсов и выводит из эксплуатации старые угольные шахты, заменяя уголь природным газом. Но собственной газодобычи Китаю с его быстроразвивающейся экономикой недостаточно, значит, приходится импортировать газ", — пояснила в интервью Pravda.Ru Наталья Мильчакова.

Газ — безопасное для экологии топливо

Даже придирчивая Еврокомиссия в прошлом году всё-таки включила природный газ в классификацию экологически чистых источников энергии. А это сигнал не только для Евросоюза, но и для всего мира — значит, газ с экологической точки зрения безопасен и это топливо следует использовать без опасений за возможное негативное влияние на окружающую среду.

Наталья Мильчакова уверена, что беспокойство Евросоюза вызвано исключительно шкурными интересами:

"Если Россия перенаправит свой газ из Европы в Китай, то значительно сократит поставки в Европу, которая холодной зимой будет испытывать большие проблемы с топливом, ведь возобновляемая энергетика, как оказалось, пока не может работать без сбоев и сильно зависит от капризов погоды.

А это вполне реальная угроза, если Европа под давлением США и их ставленников в Брюсселе по каким-либо причинам откажется эксплуатировать "Северный поток — 2".

Поэтому реализация такого масштабного российско-китайского проекта в газовой сфере для Европы является хорошей возможностью задуматься, не стреляет ли она себе в ногу, искусственно затормаживая ввод в эксплуатацию "Северного потока — 2". Основным мотивом давления на чиновников ЕС и ФРГ является лозунг о растущей зависимости Европы от российского газа. При этом успешность реализации российских газовых и нефтяных проектов с Китаем вызывает очевидную ревность.

Китай — более стабильный партнёр, чем Европа

Михаил Хачатурян, доцент Департамента менеджмента и инноваций Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, отметил, что если Россия диверсифицирует поставки нефти и газа за счёт расширения инфраструктурных проектов на восток, она снизит зависимость от колебаний настроений в европейских столицах, которые, как известно из многовековой истории взаимоотношений, имея весьма значительную заинтересованность в экономическом и политическом взаимодействии с Россией, также легко могут нарушать достигнутые договорённости и изменять правила игры уже по ходу реализации проектов.

За последние годы Европа свою непоследовательность проявляла не раз. Тогда как Китай, наоборот, выглядит весьма стабильным и предсказуемым партнёром, с которым хоть и достаточно сложно, но вполне прибыльно иметь дело.

"Укрепление российских экономических позиций в Азии ЕС, безусловно, пугает, ведь новых и достаточно сильных конкурентов никто получить, естественно, не хочет.

А рост товарооборота России с Китаем на фоне его снижения с Европой из-за санкций очевидно свидетельствует о том, что позиции ЕС как крупнейшего экономического партнёра России уже давно и серьёзно подорваны.

Но смириться с этим, естественно, Европа не готова. С другой стороны, и найти приемлемый вариант, чтобы отказаться от санкционной политики, она также не способна, так как находится в политической зависимости от США", — отметил Михаил Хачатурян в интервью Pravda.Ru.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.